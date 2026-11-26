Par
Anne Sudre, Philippe Antoine, Sébastien Baudoin, Catherine Decours, Marie-Bénédicte Diethelm
Chez Editions Sans Egal
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DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodesRetrouver tous les articles sur Chateaubriand et Juliette Récamier par Anne Sudre, Philippe Antoine, Sébastien Baudoin, Catherine Decours, Marie-Bénédicte Diethelm
Paru le 03/12/2026
152 pages
Editions Sans Egal
25,00 €
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