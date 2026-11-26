Auteurs : Anne Sudre (dir.), Philippe Antoine, Sébastien Baudoin, Catherine Decours, Marie-Bénédicte Diethelm, Anne Dion, Ivan Grassias, Stéphane Paccoud, Charles-Eloi Vial, avec les contributions de Delphine Allannic et d'Alexandre Cousin Résumé : Dans la première moitié du XIX ? siècle, deux personnalités d'exception nouent l'une des relations amoureuses les plus marquantes de leur époque : François-René de Chateaubriand, écrivain majeur et précurseur du romantisme français, voyageur, homme politique et diplomate, et Juliette Récamier, salonnière dont la beauté, la noblesse d'âme et la finesse d'esprit sont admirées par les élites de toute l'Europe. Leur profond attachement, à la fois sentimental et fondé sur des intérêts partagés, s'affranchit de leurs mariages respectifs et se prolonge jusqu'à leur dernier souffle. Entre passion, désillusion, rupture et amour retrouvé, le lien indéfectible entre la muse et l'Enchanteur se déploie au coeur des cercles littéraires et artistiques parisiens. De la Vallée-aux-Loups au salon de l'Abbaye-aux-Bois, en passant par l'Italie, se révèlent les multiples facettes d'une histoire au long cours entre deux grands séducteurs, qui inspirent durablement les esprits et les arts. Abondamment documenté et richement illustré, cet ouvrage retrace la naissance, les épreuves et la postérité de ce couple entré dans la légende. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition " Chateaubriand et Juliette Récamier. Mon dernier rêve étant pour vous ", présentée à la maison de Chateaubriand, domaine départemental de la Vallée-aux-Loups (Châtenay-Malabry) du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027