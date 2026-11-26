Prenez votre envol en compagnie de Porco Rosso, dans cette bande dessinée inédite signée du maître Hayao Miyazaki ! Ce premier ouvrage d'une série de quatre réunit des manga, illustrations et écrits de Hayao Miyazaki publiés initialement dans le magazine mensuel Model Graphics. On y découvre 116 pages de manga dont l'histoire originale qui a inspiré Porco Rosso, film d'animation sorti en France en 1992. Mais aussi une fiction se déroule en Europe entre 1862 et 1945 avec des personnages (animaux) anthropomorphes.