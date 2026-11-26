Le nouveau jeu phénomène addictif où la mécanique du Démineur rencontre les enquêtes policières ! 99 enquêtes à résoudre, 1 cas par double page. 99 enquêtes mystérieuses et logiques Une grille. Huit indices. Saurez-vous résoudre l'affaire ? MineMurder révolutionne les enquêtes criminelles ! Sa technologie de traçage permet de localiser les suspects, mais seules vos capacités de déduction vous permettront de résoudre l'affaire. Utilisez les chiffres pour déterminer dans quelles cases de la grille se trouvent les personnages. Puis, à l'aide de leurs déclarations, identifiez qui se trouvait dans chaque pièce. N'oubliez pas : la personne qui se trouve dans la même pièce que la victime est l'assassin. Attention : la difficulté augmente progressivement. Parviendrez-vous à venir à bout des 99 grilles de logique et de déduction ? Le phénomène international MineMurder : quand le Démineur rencontre le polar !