Dans Femme d'argile, Zahra Mroueh compose le portrait sensible d'une femme en mouvement, façonnée par les voyages, les langues, les amours et les fractures de son histoire. Entre le Liban natal, la guerre, l'exil, l'Europe et les territoires de la mémoire, les poèmes explorent les thèmes de l'exil, de l'identité et de la métamorphose. Portée par une écriture limpide et musicale, l'autrice transforme les expériences du déplacement en une méditation universelle sur l'appartenance et la liberté. Où est-on chez soi, quand et comment redevient-on soi-même ? Les âmes blessées ont-elles droit à une nouvelle naissance ? Un recueil d'une grande délicatesse, où la fragilité devient force et où la poétesse trace pour nous un chemin nouveau, vers une nouvelle et meilleure version de nous-mêmes.