Sans les quelques lignes de Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, le nom de Deutérie aurait sans doute sombré dans l'oubli. Et pourtant, cette femme, brièvement montée sur l'un des trônes de la Gaule mérovingienne, fut peut-être la seule Gallo-Romaine à régner sur ce territoire appelé à devenir la France. Depuis sa forteresse de Septimanie jusqu'aux capitales du royaume d'Austrasie, Metz et Trèves, Deutérie traverse un monde bouleversé par les invasions, les guerres et l'effondrement de l'Empire romain. Francs, Wisigoths, Ostrogoths et Burgondes se disputent alors les terres d'une Gaule encore couverte de ruines, mais déjà travaillée par la naissance d'un nouvel ordre. Femme de pouvoir, de culture et de passion, Deutérie s'impose au coeur de ces temps obscurs où les royaumes barbares cherchent à devenir nation. Dans l'ombre des rois francs, elle affirme sa dignité, son intelligence et sa liberté, jusqu'à jouer un rôle décisif dans la lente romanisation de ceux qui dominaient son monde.