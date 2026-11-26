Quel est le point commun entre Taylor Swift, Ke$ha ou Aya Nakamura ? Nombreuses sont les artistes féminines qui ont dû saisir la justice pour défendre leur oeuvre, leurs voix, leurs corps. De la pop au R'n'b, des légendes aux nouvelles icônes, l'histoire des femmes dans la musique ne se raconte pas uniquement sur scène. Elle s'écrit aussi dans l'ombre des salles d'audience et des cabinets d'avocats où se confrontent chanteuses, maisons de disques puissantes et managers voraces. Plagiat, harcèlement, tutelle artistique ou conflit financier, les artistes féminines n'échappent pas aux affrontements judiciaires. Derrière l'image de la pop-star, les relations entre industrie musicale et chanteuses sont bien souvent asymétriques. Fabrice Epstein revisite les procès, scandales et combats judiciaires qui ont façonné l'histoire des femmes dans l'industrie musicale. A travers des figures comme Britney Spears, Beyoncé ou Madonna, il raconte une autre histoire de la musique, faite de domination et de lutte pour les droits des artistes féminines.