Ce livre est un cherche et trouve sur le thème de la maraude. Son grand format accueille 11 dessinateurs et dessinatrices qui chacun dessine une double page sur le thème des sans-abris, autour de la notion de maraude, c'est-à-dire, aller à la rencontre des invisibles, et leur apporter réconfort et reconnaissance. Ce projet est fait en soutien aux activités d'associations locales pratiquant la maraude et la solidarité, en l'occurrence, l'association Coeurs Résistants. Tous les bénéfices iront à cette association et à minima 2 ? par livre vendu. D'autres associations sont partenaires de ce projet comme La Rennaise d'édition.