Rédigé entre 1950 et 1984 par l'inégalé Jack Vance (1916-2013), "La Terre mourante" , cycle de "récits relatifs au Vingt-et-Unième Eon, époque où la Terre est vieille et sur le point de disparaître" , compose une oeuvre cardinale qui, à l'instar du Seigneur des anneaux, pose les bases de la fantasy mondiale. Classique absolu ayant inspiré jusqu'au système de magie du Donjons & Dragons de Gary Gygax, il a irrigué les imaginaires des plus grands romanciers - de Gene Wolfe à Robert Silverberg, Neil Gaiman, Michael Moorcock ou encore Lucius Shepard. La présente édition, intégrale, définitive, réunit ce corpus unique en deux volumes dans des traductions révisées et harmonisées. Dont, pour ce premier volet, le recueil Mazirian le Magicien et le roman Cugel l'astucieux. "? Jack Vance fut une révélation pour moi... Au même titre qu'ont pu l'être Proust ou Henry James. ? " Dan Simmons "? Tout comme l'Age hyborien de Howard et la Terre du Milieu de Tolkien, la Terre mourante figure parmi les plus grands univers fantastiques de tous les temps, et Cugel l'astucieux est le plus grand voleur du genre - un personnage aussi mémorable que Conan ou Frodon. ? " George R. ? R. ? Martin