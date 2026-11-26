Alfreda Enwy revient avec sa célèbre Brigade du Dernier Soupir, dans ce spin-off de sa romance à succès Deadly Spark ! Tueuse redoutable au passé trouble, Dana est la première recrue de la Brigade du Dernier Soupir, une organisation criminelle secrète de tueurs à gages. Dans la vie comme dans la mort, elle coud avec précision, et rien ne la perturbe. Rien, excepté Ace. Assassin sanguinaire et compositeur de génie, le jeune homme vit au gré de ses pulsions. Il ne se sent vivant que lorsqu'il crée. Pour lui, l'adrénaline sous toutes ses formes est devenue une nécessité. Lorsque Dana se retrouve en danger, personne ne sait si c'est la couturière ou la tueuse qui est visée. Et à mesure que l'étau se resserre autour d'elle, la menace semble de plus en plus redoutable. Mais Dana n'est pas seule, elle peut compter sur la Brigade. Et surtout sur Ace, prêt à tout pour la protéger - quitte à déchaîner ce qu'il y a de pire en lui. Au milieu du chaos, tandis qu'ils tentent de garder le contrôle, leur attirance pourrait devenir la plus mortelle des symphonies...