Les toutes premières planches du dimanche de Krazy Kat rassemblées dans ce nouveau recueil inédit en France. Après avoir édité quatre volumes des planches du dimanche pour couvrir les années 1925 à 1944, Les Rêveurs remontent leur temps afin d'éditer pour la première fois en France les "Sundays" des années 1916 & 1917. 1916 marque la première parution dans la presse américaine de ce trésor de l'histoire mondiale de la bande dessinée. C'est donc une nouvelle aventure éditoriale qui s'ouvre pour proposer aux lecteurs. trices français. es les aventures de Krazy Kat, Ignatz Mouse, et du Sergent Pupp dans le comté de Coconino, au Nord de l'Arizona. La traduction est assurée par Marc Voline.