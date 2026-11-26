Un bourlingueur facétieux, franc du collier et à l'humour malicieux, entraîne le lecteur au coeur de la vie de ses semblables et l'invite à les suivre dans leurs pérégrinations et à partager des tranches réelles de leurs cheminements à travers des continents, des villes et des villages. Il croise des destins étranges, côtoie des personnages atypiques et dénoue des situations cocasses. Ne cherchez pas la part de fiction, car tout est vrai ou presque (le presque est ici une exigence de transparence et d'honnêteté qui s'impose). Seuls quelques noms ont été changés pour préserver l'intimité des confidents et l'anonymat des informateurs qui se reconnaîtront. Ce texte hybride où fiction et non-fiction se tiennent la main avec bonheur, où le narrateur partage avec les acteurs des secrets et des obsessions familiales : la mémoire et ses chausse-trappes, le temps, l'amour, la gastronomie, la méditation, la fin, les souvenirs évanouis et les confidences.