Peut-on gouverner durablement à deux lorsque le pouvoir tend vers un centre unique ?? Babacar Socrate Diallo met en regard la rivalité entre César et Pompée et les tensions du tandem Diomaye-Sonko, sans confondre les époques ni les contextes. Rome devient un miroir pour interroger les alternances politiques au Sénégal et en Afrique ? : conquête du pouvoir, fragilité des alliances, poids des entourages, légitimité populaire et légitimité institutionnelle. L'auteur explore les conditions d'un équilibre entre espérance démocratique, souveraineté politique et stabilité des institutions, et ouvre la voie à une refondation territorialisée de l'Etat en Afrique. A la croisée de la science politique, de l'histoire, de la géopolitique et de la neuropolitique, cet essai interroge les tragédies du pouvoir et l'avenir des républiques.