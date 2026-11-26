Le berbère est la plus ancienne langue attestée en Afrique du Nord, mais on sait peu de chose sur son histoire dont notamment ses stades anciens. Cela est dû essentiellement au type d'approche sémitisante dont il a fait l'objet et qui a pris les traits structurels sémitiques pour ceux du proto-afro-asiatique duquel auraient évolué les autres groupes de cette famille linguistique. Remettant en cause ce type d'approche historique qui va du sémitique à lui-même, cette nouvelle édition se fonde, outre les décalages caractérisant la famille afro-asiatique, sur les données libyques, onomastiques, berbères médiévales et modernes, et sur le type d'évolution qu'a connu cette langue et qui lui a permis de conserver des vestiges de ses différents stades historiques. Eclairés par ces vestiges, nous avons pu creuser plus profond que le fond du deuxième stade du berbère moderne - que la tradition berbérisante a pris pour le proto-berbère - pour accéder aux formes de l'aspect dans le stade pré-moderne et, enfin, dans le proto-berbère qui remonte à la ramification du proto-afro-asiatique en différents groupes vers le VIIIe millénaire av. J. -C. Cette plongée jusqu'au fond historique berbère qui est vieux de plus de dix millénaires a curieusement révélé que nos connaissances sur le stade actuel de cette langue sont rudimentaires et que ce que nous en savons provient essentiellement des prismes sémitique et français à travers lesquels on l'a approché.