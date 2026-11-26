Le 19 mars 2022, le pape François décide d'intégrer la Congrégation pour l'évangélisation des peuples au sein du Dicastère sur l'Evangélisation. Cette mesure, qui pourrait paraître purement administrative, se situe, en fait, dans la ligne de l'enseignement de Vatican II présentant la mission comme intrinsèquement liée à l'Eglise et non comme une activité particulière. Une page se tourne, qui avait été ouverte quatre siècles plus tôt par la création de la Congrégation romaine De Propaganda fide, de la Propagation de la foi (devenue, en 1982, Congrégation pour l'évangélisation des peuples). C'est l'histoire de cette épopée que nous retraçons ici, mettant en lumière ses principaux acteurs et les instruments qui ont servi à cette expansion. Au long de ces quatre siècles, l'histoire de l'Eglise, vue ici depuis Rome, est en constant dialogue avec celle des puissances politiques, marquant la capacité d'adaptation d'un organisme dont la visée est avant tout religieuse, mais qui, ne pouvant totalement s'affranchir des contraintes imposées par le contexte, doit composer avec elles.