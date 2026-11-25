Un road trip satirique où chaque nouvelle piste ajoute son lot de dérive. Sonny, pigiste à temps partiel, dépense son peu d'argent dans les jeux à gratter et dans les machines à sous au casino. Sa vie se traîne sans éclat jusqu'au jour où Aldo, son oncle millionnaire et magnat d'un vaste réseau de sociétés, avec qui il n'a plus vraiment de lien, le contacte pour lui proposer une mission contre une somme importante. Il doit retrouver un dénommé Zeno Vasilis. Le vieil homme est atteint d'une tumeur au cerveau et s'accroche à l'idée que Vasilis, ancien ufologue, astronome chevronné du GEIPAN, a pu connaître une technologie extraterrestre et qu'il pourrait détenir un secret qui pourrait le guérir. Vasilis souffrait de la même maladie que lui avant de se rétablir soudainement puis de disparaître. Sonny pense que cette demande est délirante, mais c'est le seul en qui Aldo a confiance et l'argent suffit à le convaincre. Pour suivre la piste de Vasilis, il doit faire équipe avec Gontran Charvel, astrophysicien et dernier collègue du chercheur disparu. Charvel, longtemps considéré comme l'un des esprits les plus fiables et brillants du GEIPAN, vit désormais dans son utilitaire, mène une existence précaire et continue, pour ses anciens employeurs, à faire bénévolement des enquêtes monotones sur de potentielles apparitions d'OVNI ou chez des personnes qui affirment avoir été enlevés par des extraterrestres. Il a conservé toute la rigueur de sa discipline, sa rationalité scientifique et une vie presque ascétique. Charvel a perdu contact avec Vasilis suite à une violente brouille. Il accepte malgré tout de prendre la route avec Sonny, poussé par un mélange de vieille amitié à rafistoler, de questions restées en suspens et par la perspective d'améliorer un peu son quotidien via les financements proposés par Aldo. Dans cette enquête qui les fait dériver entre néo croyances, miroirs aux alouettes et penchants sectaires, ils comprennent qu'il vaut mieux être deux quand tout part à vau l'eau. Repères : Un road trip, Un roman à suspense aux nombreux rebondissements, Une galerie de portraits hauts en couleurs, Un récit rempli d'humour, Une critique satirique des dérives sectaires, Un style inimitable de l'auteur.