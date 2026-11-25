C'est parce que l'on présuppose l'impossibilité de la connaissance interprétative que deux approches dominent la philosophie des sciences humaines : le positivisme et l'herméneutique, notamment gadamérienne. C'est de ce présupposé que cet ouvrage, rédigé par un collectif interdisciplinaire (philosophie, linguistique, critique littéraire, psychanalyse, sociologie), entend nous libérer. Il procède en trois temps. Il commence par critiquer les positions dominantes, le positivisme et l'herméneutique. Dans son chapitre central, il établit ensuite, à partir d'études de cas, que des connaissances interprétatives sont possibles. Il récuse enfin deux préjugés qui nous empêchent de concevoir une connaissance interprétative : le préjugé selon lequel il n'y aurait pas d'interprétation dans les sciences de la nature, et celui selon lequel les présupposés d'une interprétation ne pourraient pas faire l'objet d'une discussion argumentée. Avec les contributions de Alban Bouvier, Alexis Anne-Braun, Jean-Michel Chapoulie, Sandrine Darsel, Isabelle Delpla, Jean-Claude Gens, Sylvia Giocanti, Jonathan Gombin, Florence Hulak, Raphaël Künstler, Nadia Lapchine, Pierre Livet, Pascal Ludwig, Johann Michel, Régis Missire, Létitia Mouze, Yann Schmitt, Yaelle Sibony-Malpertu, Denis Thouard, Ioana Vultur, Henri Wagner, Aline Wiame, Charles Wolfe