Légèreté, transparence, simplicité et communion avec la nature sont les maîtres mots de l'architecte japonais Junya Ishigami. Dans ses réalisations qu'il rapproche volontiers de paysages, il efface la frontière entre intérieur et extérieur. Nourri par la nature et revendiquant une part de rêve, il érige la délicatesse en principe fondateur. Véritable ode à la liberté, l'ouvrage Freeing Architecture démontre l'incroyable capacité de Junya Ishigami à penser sa pratique hors des limites du savoir-faire et de la pensée architecturale. Cette nouvelle version dans un format plus intime de l'édition publiée pour la première fois en 2018 par la Fondation Cartier pour l'art contemporain invite à un voyage dans son imaginaire poétique et sensible, où une ligne tracée dans le ciel devient monument ("Sydney Cloud Arch"), où des silhouettes animales inspirent le toit d'un jardin d'enfants ("Forest Kindergarten"). De l'église au musée, du parc paysager à la maison-jardin, la diversité des réalisations de l'architecte révèle une oeuvre en perpétuelle réinvention.