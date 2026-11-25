Omniprésente dans Métal Hurlant, il était grand temps d'en faire notre thématique centrale. Meurtres. Maladies. Guerre. Sacrifices. Peine de mort. Poison. Combustion spontanée. Electrocution. Asphyxie. Empoisonnement. Noyade. Chute. Overdose. Hémorragie. Accidents stupides. Strangulation. Brûlure. Explosion. Arrêt cardiaque. Euthanasie. Kamikaze. Sectes. Manuscrit maudit. Fantômes. Résurrection. Réincarnations. Expérience de mort imminente. Morts-vivants. Momification. Squelette. Poussière. Enterrement. Crémation. Inhumation. Exhumation. Paradis. Enfer. Purgatoire. Jugement. Oubli. Deuil. Ame. Esprit. Hurlement spectral. Profanation de sépulture. Embolie. Radiation. Pendaison. Vaudou... Bref, pas la peine de vous faire un dessin, entre les histoires inédites et les interviews de Jake Adelstein (auteur de Tokyo Vice) et Noah Hawley (Fargo, Alien Earth), vous allez mourir de plaisir !