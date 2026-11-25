Valentino retrace et analyse une vie trépidante. Les liens intimes qui l'unissent depuis toujours à un groupe d'amis soudé. La genèse des gags et blagues qui ont révolutionné l'image du motocyclisme sur les circuits du monde entier. Ses manies envahissantes, ses superstitions aussi ancrées qu'hilarantes. Les racines de son style propre, du look unique le distinguant de ses concurrents. Et surtout, il évoque ses grandes rivalités : de Max Biaggi à Sete Gibernau, de Casey Stoner à Jorge Lorenzo, jusqu'à la controverse de 2015 avec Marc Márquez. Il relate les dépassements mythiques, l'hypothèse Formule 1 avec Ferrari, sans oublier les moments difficiles. Les défaites et les crises, les fractures douloureuses, les erreurs. Le courage et la peur, les dessous de ses démêlés avec le fisc italien. Mais aussi les rencontres mémorables avec de grandes figures comme Michael Jordan, Diego Maradona... Ses amis artistes, les nuits à Ibiza, les amours et leur lot de complications. Des chapitres marquant les étapes d'un parcours vertigineux, révélé en toute transparence, avec ardeur ou tendresse, et qui prend aujourd'hui une autre dimension. Sa compagne Francesca, leurs deux filles, le bonheur de la paternité. Son écurie VR46, son Academy destinée à faire éclore les talents de demain, le nouveau défi des compétitions sur quatre roues. Ses passions enfin dévoilées dans le détail. Le regard mature d'un pilote et d'un homme qui réinterprète sa vie avec émotion, lucidité et autodérision. Dans cette autobiographie écrite avec Giorgio Terruzzi, Valentino Rossi se livre comme jamais auparavant.