Il accélère, percute, passe, feinte, improvise, marque. Il peut changer le cours d'un match en quelques secondes. Mais derrière les gestes spectaculaires se cache une mécanique complexe. Technique, intelligence du jeu, mental, leadership, capacité d'adaptation : rien n'est laissé au hasard. De ses premières années au plus haut niveau à ses exploits avec le XV de France et à son passage au rugby à 7, ce livre décortique le parcours et les qualités qui ont fait d'Antoine Dupont un joueur à part. Des chiffres pour mesurer l'exception, des témoignages pour comprendre l'homme, des analyses pour décrypter le joueur. Une plongée au coeur de son jeu et de ses choix qui font la différence.