Il est capable de tout faire. Contrer, dunker, tirer à trois points, défendre sur plusieurs postes... Avec son physique hors norme et une technique infaillible, Wembanyama bouscule les codes du basket. Mobilité, technique, intelligence du jeu : son potentiel semble n'avoir aucune frontière. De ses débuts en France à son arrivée en NBA, ce livre retrace l'ascension fulgurante d'un joueur appelé à marquer son époque et décrypte ce qui le rend aussi difficile à arrêter. Des statistiques pour mesurer l'exception, des témoignages pour appréhender le phénomène, des analyses pour comprendre son jeu : plongez dans les coulisses d'un basketteur promis à repousser les limites du possible.