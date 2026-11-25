Ce livre musical vous transporte dans les paysages mythiques d'Irlande. Partez à la recherche des mystérieuses bottes rouges du fils du roi en compagnie de la jeune Fedelma et de sa petite poule rouge ! Accompagnée par la musique aux sonorités celtiques tantôt joyeuses et rythmées, tantôt mystérieuses et envoûtantes, Fedelma rencontre de merveilleux personnages : les Leprechauns, la Banshee... Ils la mettent sur la piste du secret des sept majestueux cygnes du lac de Killarney. Les illustrations poétiques et tendres de Marion de Jerphanion se mêlent aux mélodies de la talentueuse Lise Borel pour vous faire vivre une expérience extraordinaire au coeur des légendes anciennes de ce beau pays aux nombreux trésors. Les partitions délicatement disposées au fil des pages permettent à chacun d'entonner les chansons en famille ou à l'école ! En partenariat avec l'Académie Musicale de Villecroze. Durée d'écoute : 25 minutes