La naturopathie s'installe depuis plusieurs dizaines d'années dans le paysage de la santé et du bien-être. Elle compte aujourd'hui de nombreuses formations et des milliers de praticiens à travers la France. Mais qu'y a-t-il derrière ces formations dans leurs contenus ? Et que peuvent, que devraient incarner ces praticiens une fois en exercice ? Ce livre, une première en la matière, se propose de faire une synthèse unique de ce que devrait être la posture et l'éthique du praticien naturopathe. Il s'adresse à ceux (débutants ou confirmés) qui sentent bien que leur métier ne se résume ni à des conseils d'hygiène de vie, ni à l'application mécanique de protocoles. A travers des anecdotes vraies et une parole incarnée, exigeante et tranchée, l'auteur propose une plongée lucide au coeur de la relation d'accompagnement : pourquoi il est si facile de glisser du rôle de praticien à celui de sauveur ou de gourou ? En quoi le cadre n'est pas un détail administratif mais un véritable outil thérapeutique ? Comment développer une écoute multidimensionnelle sans sombrer dans l'épuisement ? Comment repérer ces dissonances subtiles qui révèlent la singularité d'une personne au-delà de son tempérament ? Comment travailler les phénomènes de transfert et de contre-transfert pour préserver la justesse de la relation ? Loin des promesses miracles, ce livre défend une naturopathie intégrative, responsable et profondément humaine. Il rappelle qu'un naturopathe ne guérit pas : il crée les conditions pour que les processus d'homéostasie puissent se déployer. Sa mission n'est ni de briller, ni de posséder la vérité, mais d'accompagner, de clarifier, de soutenir, et de favoriser l'autonomie de la personne. Il sera particulièrement précieux pour les praticiens qui veulent asseoir leur pratique sur un socle éthique solide, pour ceux qui ont déjà ressenti la fatigue compassionnelle ou la tentation du sauveur, et pour les formateurs et superviseurs qui souhaitent ouvrir un travail de réflexion approfondi sur la posture naturopathique. Il ne vous dira pas comment réussir vos séances au sens commercial du terme. Il vous aidera à rester juste, clair, aligné, à la fois avec vous-même, avec la personne que vous accompagnez, et avec ce que la naturopathie peut et doit réellement offrir.