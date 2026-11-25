La confiance n'est pas une idée fragile que l'on répète pour se rassurer. Elle est une puissance intérieure qui se construit dans les épreuves, dans les choix, dans les silences et dans les moments où l'âme ne voit pas encore la route. Avoir confiance en soi, c'est reconnaître la présence divine qui travaille au plus profond de l'être. Avoir confiance dans la vie, c'est comprendre que chaque événement peut devenir une marche vers une conscience plus haute. Avoir confiance envers les mondes invisibles, c'est sentir que l'homme n'avance jamais seul lorsque son coeur demeure sincère. A travers l'enseignement lumineux de Peter Deunov, ce livre ouvre un chemin de foi simple, concret et profond, pour transformer la peur en force, le doute en clarté, et l'incertitude en lien vivant avec la Lumière.