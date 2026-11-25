As-tu parfois l'impression d'avancer, puis de te retrouver encore face aux mêmes difficultés ? Certaines situations semblent se répéter tout au long de notre vie. Les mêmes conflits, les mêmes peurs, les mêmes déceptions ou les mêmes blocages reviennent sous des visages différents, comme si quelque chose cherchait à être compris. Ce livre t'aide à découvrir pourquoi ces schémas persistent et comment les transformer. A travers des réflexions simples et des exemples concrets, tu apprendras à reconnaître les leçons cachées derrière les expériences répétitives et à ouvrir la voie vers des choix plus conscients. Un guide inspirant pour sortir des cycles qui t'enferment et avancer avec plus de liberté.