Depuis toujours, le sel accompagne les gestes essentiels de l'humanité. Il conserve les aliments, purifie les lieux, protège les foyers et rappelle la force primitive de la mer dont il garde la mémoire. Bien avant d'être un simple condiment, il fut un remède populaire, un symbole sacré, un outil de nettoyage et un allié des anciens dans la vie quotidienne. Dans ce livre, le sel retrouve sa place véritable : celle d'un trésor naturel, simple et puissant. Bains de sel, soins des pieds, purification de la maison, protection des espaces, usages traditionnels, remèdes de grand-mère, rituels de passage, conservation des aliments, équilibre du corps. Se reconnecter à la Terre-Mère en retrouvant les merveilleux pouvoirs du sel. Le Sel des Anciens transmet des gestes faciles à comprendre, hérités des traditions populaires et adaptés à la vie d'aujourd'hui. Un guide clair pour celles et ceux qui veulent revenir aux remèdes de la terre, avec simplicité, respect et bon sens.