Né à Brooklyn dans une famille de comédiens africains-américains engagés pour les droits civiques, Stanley Greene (1949-2017) hérite d'une vocation artistique et d'un engagement contre l'injustice. Proche de la scène punk de San Francisco dans les années 1970, il se lance ensuite dans le photojournalisme. Son goût du risque le conduit sur le théâtre de nombreux conflits armés, tels que l'Afghanistan, l'Irak, le Liban, le Haut-Karabakh et surtout la Tchétchénie, un axe majeur de son travail : "Au fil des ans, l'histoire de la Tchétchénie est devenue mon histoire aussi". Figure mythique du photographe engagé, Stanley Greene revendique une éthique journalistique, tout en assumant la mise en scène de sa propre légende pour mieux porter les causes qui lui tiennent à coeur. Ce livre dresse un portrait riche et nuancé de ce personnage magnétique, à travers les témoignages de celles et de ceux qui l'ont connu et des citations tirées de ses propres écrits, qui rythment l'ouvrage telle une vibrante voix off. Sous la direction de Clara Bouveresse et Matthieu Rivallin.