Plongez dans l'univers fascinant de l'Ordre du Temple et découvrez un tarot unique, empreint de symboles ésotériques, de spiritualité et de mystère. De tous les ordres de chevalerie, aucun n'eut une destinée aussi extraordinaire que celui des Templiers. Grands initiés puisant leurs fabuleux pouvoirs dans les mystères d'Orient, détenteurs de secrets à eux seuls révélés durant le Moyen Age lors de leurs missions de protection du Saint-Sépulcre, les Templiers intriguent et fascinent depuis toujours. Cette nouvelle édition du Tarot des Templiers permettra de découvrir : 78 lames illustrées et de belle facture, faciles à prendre en main et à manipuler ; un livre en couleurs de 232 pages comprenant le descriptif de chaque carte, des méthodes de tirage ; mais aussi l'histoire fascinante des Templiers ; un magnifique coffret qui saura autant séduire les adeptes des tarots que les passionnés de l'Ordre du Temple.