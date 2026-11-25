Genre : roman jeunesse dès 10 ans. Résumé : Gaspard, 10 ans, bougonne : adieu les copains, bonjour un oncle étrange... et la mission de surveiller ses deux soeurs ! Mais au lieu de vacances ennuyeuses, les voilà embarqués sur un voilier incroyable pour traverser le lac Léman. Très vite, sous le calme de l'eau des secrets refont surface : un trésor enfoui, une bande de mystérieux malfaiteurs et des dangers qui rôdent. Et si cette aventure devenait la plus folle de leur vie... à condition de s'en sortir ?