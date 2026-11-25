"J'ai vécu dans l'illusion d'être aimé, elle a vécu dans l'illusion de m'aimer. Et moi... moi je l'aimais comme je n'avais jamais aimé aucune femme. Plus encore, j'ai tourné en rond dans cette relation en étant obsédé par une question à laquelle je me refusais à répondre : est-ce qu'elle m'aime ? En vérité, je me suis détourné d'une question infiniment plus essentielle, la seule qui aurait nécessité que je m'y penche : pourquoi est-ce que je continue de l'aimer ? " Au coeur d'une manipulation savamment orchestrée, le narrateur comprend que sa vie peu à peu lui échappe. Fasciné par une femme aussi intelligente que dangereuse, il se laisse entraîner dans un jeu de séduction dont elle tire les ficelles. C'est pourtant bien d'amour dont il est question : un amour insensé, dévorant... un amour comme un poison. Dans cette traversée de l'intime où les repères se brouillent, l'attachement se confond avec l'emprise, la vérité avec le récit que l'on se raconte pour tenir debout. " Et les nuits suivront l'automne " interroge nos failles, nos aveuglements et cette part de nous qui, parfois, choisit de rester même lorsque tout invite à partir.