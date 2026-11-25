Eve, Damien et Ingrid sont amis depuis le lycée. Inséparables malgré les années, partageant leurs rêves, leurs blessures et leurs secrets. Quand Eve et Damien se marient, Ingrid reste naturellement la personne la plus proche du couple, presque un membre de la famille. Puis naît leur fils, Elliot. Au début, tout paraît normal. Mais les mois passent, et un malaise s'installe. Elliot grandit trop vite. Beaucoup trop vite. Sa taille, sa corpulence, sa force inhabituelle... à cinq ans, il en paraît déjà dix. Son regard met les adultes mal à l'aise, comme s'il analysait chacun d'eux avec une intelligence froide. Il développe un attachement dévorant envers sa mère. Il refuse qu'on lui prenne sa place, supporte difficilement l'autorité de son père et semble percevoir les failles et les peurs de chacun avec une lucidité troublante. Avec le temps, les comportements d'Elliot se durcissent. Glissent vers quelque chose de plus inquiétant, de plus difficile encore à ignorer. Et Eve, peu à peu, n'ose plus se mentir : elle commence à avoir peur de son propre enfant. Qui est vraiment Elliot ? Car parfois, ses pensées lui échappent... comme si quelqu'un d'autre les écrivait à sa place...