A rebours des grands courants dominants de l'après-guerre, Alex Katz a imposé, depuis les années 1950, une vision singulière de la peinture figurative, à la fois directe, épurée et profondément moderne. Portraits, scènes de mouvement et paysages composent une oeuvre où la couleur, la composition et l'économie de moyens donnent naissance à des images d'une présence immédiate. Si son travail a souvent été rapproché du pop art, il s'en distingue par un rapport exigeant à l'histoire de la peinture, dans un dialogue constant avec Matisse comme avec la tradition américaine. Publié dans le prolongement de l'exposition, cet ouvrage propose de parcourir les grands axes de cette oeuvre majeure, depuis les figures emblématiques de son entourage intime jusqu'aux paysages du Maine, que l'artiste conçoit comme de véritables "peintures environnementales". Richement illustré, il accompagne une sélection d'oeuvres provenant d'institutions publiques et de collections particulières, et met en lumière la modernité intacte d'un artiste qui n'a cessé de renouveler le langage de la figuration contemporaine. Exposition Musée Matisse, Nice : du 28/10/2026 au 18/01/2027