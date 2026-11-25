Un siècle après sa disparition, redécouvrez l'un des plus grands passeurs entre science, spiritualité et mystère. Camille Flammarion fut l'une des grandes figures scientifiques françaises du XIXe siècle : astronome, vulgarisateur, écrivain et fondateur de la Société Astronomique de France. Mais derrière l'homme qui révéla les merveilles du cosmos à des générations de lecteurs se cache une dimension plus méconnue : celle d'un chercheur convaincu que la science devait explorer toutes les questions, y compris les plus dérangeantes. Passionné par les mystères de la conscience, les phénomènes psychiques et la possibilité d'une survivance après la mort, Flammarion refusa toute sa vie d'opposer raison scientifique et interrogation métaphysique. Jonathan Giné propose le portrait d'un homme libre, témoin d'un siècle bouleversé par les découvertes scientifiques, qui chercha à comprendre la place de l'humanité dans l'immensité de l'univers.