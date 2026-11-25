Les Tibétains adorent raconter des histoires. Et les lamas ne sont pas en reste ? ! Ils savent captiver leur public en émaillant leurs enseignements d'aventures, réelles ou inventées, édifiantes, sérieuses, moqueuses ou malicieuses. C'est à cette dernière catégorie que nous consacrons cet ouvrage. Il nous mènera à la rencontre des coeurs purs, des hauts faits des lamas, des brumes de la confusion ou encore des plus belles espiègleries. On y croisera des yogis, des grands Maîtres, des moines, des courtisanes, des astrologues, des voleurs... jusqu'à des animaux se mêlant au concert de la candeur et de la bonne humeur communicative. Sans oublier de nombreuses et savoureuses illustrations ? !