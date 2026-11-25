En 1994, cinq marches contre le chômage traversent la France et convergent vers Paris, où des dizaines de milliers de manifestant·es se rassemblent. C'est le début d'une décennie de mobilisations qui vont profondément marquer le mouvement social. AC ! (Agir ensemble contre le chômage ! ) est né d'une ambition : rassembler chômeur·euses, salarié·es, pré caires, syndicalistes et militant·es associatifs, au-delà des appartenances et des divisions. Le mouvement fédère bientôt plus de 200 collectifs à travers le pays et contribue à l'émergence d'un syn dicalisme de transformation sociale. Son dynamisme dépasse les frontières françaises avec l'organisation des Marches européennes contre le chômage. A travers des archives, des analyses et de nombreux témoignages de celles et ceux qui ont fait vivre ce mouvement, cet ouvrage retrace trois décennies de combats contre les réformes successives de l'assu rance-chômage et la remise en cause des droits sociaux. Il fait revivre l'histoire d'un mouvement qui a su imposer la question du chômage et de la précarité au coeur du débat public, tout en inventant de nouvelles formes d'organisation et de mobilisation. Mais ce livre ne se limite pas à un travail de mémoire. Il restitue les débats, les réflexions et les propositions qui ont traversé AC ! : réduction du temps de tra vail sans perte de salaire, droit à un revenu garanti, nouveaux droits sociaux, dépassement des divisions entre salarié·es, chômeur·euses et précaires. Autant de revendications qui interrogent les fondements mêmes de l'organisation du travail et de la protection sociale. L'ouvrage donne aussi la parole à celles et ceux qui ont porté ces combats. Ces témoignages constituent une mémoire vivante des luttes, de leurs espoirs, de leurs conquêtes, mais aussi de leurs difficultés et de leurs contradictions. A l'heure où les politiques de flexibilisation du tra vail, de précarisation de l'emploi et de restriction des droits des chômeur·euses se poursuivent, cette histoire collective éclaire les enjeux du présent. Elle rappelle que le chômage n'est pas une fatalité individuelle, mais une question politique et sociale qui concerne l'ensemble du monde du travail. A la fois histoire d'un mouvement, recueil de té moignages militants et réflexion sur les alternatives aux politiques de précarisation, ce livre constitue une contribution essentielle à la mémoire des luttes sociales et aux débats sur l'avenir du travail et de la protection sociale.