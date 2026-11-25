Comment appartenir à une tradition dont on a perdu la langue et les codes ? Jacques Derrida s'est souvent défini, dans un paradoxe absolu, comme le "dernier des Juifs" . Le dernier mais aussi le meilleur. Dans cet ouvrage, Paul Elbhar explore le concept de circonversion : ce mouvement oblique et souverain par lequel la déconstruction, tout en récusant les dogmes et le logocentrisme, épouse les contours de la pensée juive. De la trace à l'interprétation infinie, les gestes derridiens résonnent étrangement avec le Midrash. Pourtant, un abîme demeure. En confrontant rigoureusement Derrida à Levinas et Jabès, l'auteur met au jour le point de friction exact entre deux mondes : là où l'herméneutique juive s'inscrit dans l'horizon normatif et éthique de la Halakha, la déconstruction s'aventure dans l'indécidable. Une traversée magistrale pour comprendre ce qu'il reste du Judaïsme quand on en a tout déconstruit, et comment l'ombre de l'hébreu n'a cessé de hanter la grammaire philosophique contemporaine.