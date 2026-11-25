La culture soviétique et son art sont très mal compris. L'oeuvre et son créateur sont souvent réduits à illustrer l'histoire politique, quelques symboles prouvant une propagande implacable, réalisée par des serviteurs fidèles. La simplicité rassurante de cette conception est mise à mal quand on place l'oeuvre au centre du récit. Arkadiï Plastov, né dans un village de la Volga à la fin du XIXe siècle, traverse l'époque soviétique en peignant le monde rural. Académicien, prix Staline, il représente sa patrie aux Expositions internationales et aux Biennales de Venise. Il n'est jamais pour autant dupe du système qui le porte. Les qualités intrinsèques de son oeuvre apparaissent dans une interaction complexe de traditions, d'influences et de genres qui, non seulement, dépassent les seuls arts plastiques, mais aussi l'espace idéologique et culturel de l'URSS et la durée de son histoire. Le peintre montre comment on peut répondre aux catégories de l'artiste officiel, tout en révélant, dans son oeuvre, le recours à des modèles culturels nourris par le folklore, l'érudition savante, l'imagerie des masses et, en même temps, les valeurs officielles.