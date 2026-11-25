L'ouvrage analyse un ensemble de données multidisciplinaires (biologie, éthologie, génétique, neuropsychologie, linguistique, psycholinguistique) permettant de répondre en termes factuels à l'une des questions les plus compliquées de la cognition humaine. En montrant que les origines du langage ne constituent plus une énigme, mais un dossier empirique structuré autour de convergences et de ruptures évolutives, l'auteur présente une synthèse équilibrée, au-delà du réductionnisme et de l'anthropocentrisme fréquents dans ces domaines, en partant du principe qu'une approche comparative doit procéder selon la dimension componentielle qui caractérise l'organisation langagière. Il apparait que la parole et la morphosyntaxe sont des propriétés des Homo sapiens que nous sommes sur base neurogénétique, tandis que nous partageons les fondements de certains aspects pragmatiques et sémantiques du langage avec d'autres espèces. L'ontogenèse langagière continue à poser des questions à la psycholinguistique et à la neurolinguistique, notamment quant à l'apprentissage implicite des classes grammaticales et leurs représentations cérébrales. Elles sont discutées dans l'ouvrage. Les perspectives de la neuro-ingénierie et les enjeux éthiques et sociétaux du transhumanisme langagier, traités en conclusion, ouvrent une dimension prospective à la hauteur des défis que pose notre époque.