Que se passe-t-il lorsque la douleur du passé façonne notre façon d'aimer, de choisir et de voir la vie ? A travers l'histoire de Frédérike, une femme en quête de vérité intérieure, Laisse aller le passé explore les blessures invisibles qui influencent nos relations, nos peurs et nos attachements. Amours intenses, trahisons, pertes et renaissances deviennent les portes d'un chemin plus profond : celui de la conscience, de la réparation et de la guérison. Entre récits, lettres, réflexions et outils concrets, ce livre, à la fois roman initiatique et guide de croissance personnelle invite à regarder avec douceur ce qui demande à être libéré en soi. Car lorsque nous cessons de fuir nos blessures, une transformation devient possible : celle de revenir à soi, de choisir l'amour sans se trahir et de retrouver une paix qui ne dépend de rien à l'extérieur.