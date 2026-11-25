"J'ai mal aux pieds". Au départ, ce n'était qu'une douleur sous un pied. Une gêne passagère, pensait-elle. Puis la douleur s'est installée. Jour après jour. Nuit après nuit. Jusqu'à envahir sa vie entière. Pendant des années, Adeline Pichereau a vécu l'errance médicale, l'incompréhension et la solitude face à une maladie invisible. Entre consultations, examens, doutes et découragement, elle cherche désespérément une réponse à cette souffrance qui l'empêche de marcher, de travailler, de vivre comme avant. Enfin diagnostiquée d'une neuropathie des petites fibres, elle comprend que le véritable combat ne consiste plus seulement à trouver la cause de sa maladie, mais à apprendre à vivre avec la douleur chronique. A travers ce témoignage profondément humain, elle raconte sans détour son parcours, les conséquences de la maladie sur sa vie de femme, de mère et de professionnelle, mais aussi les ressources qu'elle a découvertes pour se reconstruire. Un récit de résilience, d'espoir et de courage qui donnera à chacun des clés pour mieux comprendre le handicap invisible et la réalité de la douleur chronique. "Quelqu'un peut-il m'aider ? Vos comprimés ne fonctionnent pas ! Je n'en peux plus d'avoir mal. Pendant des années, j'ai eu l'impression de crier dans le vide. Aujourd'hui, si mon histoire peut aider une seule personne à se sentir moins seule, alors ce combat aura aussi servi à cela". Un témoignage bouleversant sur la douleur chronique, l'errance médicale et la force de continuer à avancer, un pas après l'autre.