Que se passe-t-il réellement dans l'espace ? Dans cet ouvrage passionnant, Franck Maurin nous entraîne au coeur des plus grandes énigmes spatiales : objets mystérieux filmés au cours des missions, anomalies relevées par les astronautes eux-mêmes, phénomènes atmosphériques inconnus, satellites au comportement inexplicable, sans oublier les célèbres questions entourant les missions Apollo ou l'insaisissable légende du Black Knight. Parallèlement, de récentes découvertes du télescope spatial James Webb remettent en question certains principes du modèle cosmologique standard. Au fil d'un enquête rigoureuse et documentée, l'auteur explore également les mystères de la Lune : cratères atypiques, séismes étranges, rochers roulants, tunnels de lave géants, lueurs inexpliquées... Autant d'indices fascinants qui interrogent notre compréhension du monde lunaire. Enfin, il nous ouvre les coulisses de la NASA, entre risques réels, erreurs troublantes et programmes confidentiels qui alimentent les interrogations sur le phénomène ovni. A travers une analyse claire, captivante et étayée, séparant faits et hypothèses, ce livre off re un panorama unique des mystères de l'espace et des perspectives qu'ils ouvrent sur le phénomène ovni. Un voyage vertigineux aux frontières de la science, de l'histoire et de l'inconnu.