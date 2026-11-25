A l'approche de Noël, rien ne va plus pour la famille Goss. Entre un mariage qui prend l'eau, des difficultés financières et les problèmes du quotidien, le foyer est au bord de la rupture. Alors, quand Juliana, véritable pilier de la famille, est hospitalisée d'urgence juste avant les fêtes, tout s'effondre. C'est dans ce climat chaotique que surgit Ruby, un minuscule chiot abandonné. Une boule de poils aussi maladroite qu'irrésistible. Entre cette petite chienne débordant d'énergie et Winstead, le vieux lévrier irlandais de la maison, une alliance inattendue se forme. Alors que les chances de réussite semblent bien minces, ces deux compagnons à quatre pattes vont forcer la famille à mettre ses rancoeurs de côté et à s'unir autour d'un seul objectif : accomplir un miracle pour offrir à tous le plus beau des Noëls et transformer durablement leurs vies...