J'AI MAL A MA FRANCE est un série de livres "coup de poing". A travers ces deux premiers volets, Bernard Chaussegros pose un regard engagé et profondément humain sur la situation de la France d'aujourd'hui. Bernard Chaussegros continue son exploration du réel avec une plume sincère et engagée. A travers ses chroniques percutantes, il donne la parole à ceux que l'on n'entend plus et s'interroge sur les choix de notre temps tout en rappelant que l'avenir d'une nation se construit d'abord par la prise de conscience de ses citoyens. Une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui invite chacun à réfléchir à la France qu'il souhaite transmettre aux générations futures.