Ana est une peintre mexicaine talentueuse. C'est aux Beaux-Arts qu'elle rencontre, Isabella, celle qui deviendra sa meilleure amie, une galeriste renommée dans le milieu de l'art contemporain parisien. Bradley, lui est marchand d'art new-yorkais. Avec Ana c'est un amour fusionnel qui naît, une passion dévorante mais interdite. Lui est prisonnier des conventions, elle traumatisée par son passé. Mais quand enfin tout s'aligne et devient possible, tout s'arrête brutalement. Ils laissent derrière eux Susie, leur petite fille. C'est à Isabella maintenant de tenir sa promesse et de recueillir l'enfant. Derrière sa carapace de femme d'affaires, le vide sidéral qu'a laissé Ana, Isabella tente de se reconstruire et d'apaiser sa solitude. Dans sa quête amoureuse et la recherche d'un foyer stable pour Susie, Isabella en proie avec son éternel contrôle doit choisir entre un prétendant trop parfait qui dissimule un passé criminel et un homme mystérieux, porteur de la même amulette identique à celle de la défunte Ana. Une saga bouleversante qui traverse Paris, New York et Marrakech, explorant la résilience, le deuil et la puissance salvatrice de l'amour quand tout semble perdu.