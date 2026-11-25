Et si la mort n'était qu'une porte entrouverte ? Le jour où sa mère meurt sous ses yeux, Romain, quatorze ans, franchit lui aussi le seuil. Mais contrairement aux autres, il ne passe pas de l'autre côté. Il reste coincé entre deux mondes : un corps physique vide, tel un robot en veille, et une conscience libre, capable de voyager, de parler aux esprits et de défier les lois de la matière. Dans ce roman fascinant où le surnaturel côtoie l'intimité d'une famille en deuil, Romain - ou plutôt son double, Romex - découvre l' "Antichambre du Coeur" , une université céleste où Einstein enseigne la physique des âmes et où sa mère l'attend pour lui révéler les secrets de l'univers. Aidé par Esclarmonde, une guide spirituelle cathare, et par Lucie, une thérapeute intuitive tombée là par un "hasard" providentiel, il va tenter l'impossible : ramener son père, médecin rationnel et sceptique, à la raison. Entre lancers de marguerites impossibles, objets en lévitation et révélations choc, La Signature de la marguerite est bien plus qu'un récit fantastique. C'est une enquête vibrante sur la vie après la vie, une leçon d'amour inconditionnel et une preuve éclatante que rien ne se perd, que tout se transforme.