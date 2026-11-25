As-tu déjà rencontré une personne qui a bouleversé ton existence en quelques minutes, quelques jours ou quelques années ? Certaines rencontres ne sont pas du fait du hasard. Elles nous révèlent à nous-mêmes, nous poussent à changer de direction, ouvrent des portes inattendues ou marquent notre coeur pour toujours. Qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou simplement de passage, elles laissent une empreinte durable dans notre parcours. A travers des exemples inspirants, ce livre te permet de comprendre le rôle de ces rencontres marquantes et ce qu'elles viennent éveiller en nous. Un petit guide lumineux pour porter un regard nouveau sur les personnes qui croisent ton chemin et transforment parfois une vie entière.