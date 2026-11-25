Chirurgien et écrivain, Jean a créé le personnage du docteur Trente Trois, héros de quatre romans. Dans Bagatelles, écrit durant la crise du Covid sur un ton volontairement provocateur, il reprend le titre du pamphlet de Céline pour dénoncer l'antisémitisme de l'écrivain. Il y met également en scène Petipaiteux, directeur de clinique corrompu inspiré de l'univers proustien. Dans L'Ontologie au Royaume des Bonobos, Petipaiteux, poussé par son supérieur Graujojot, s'acharne contre un chirurgien irréprochable en confondant fiction et réalité. Pendant un an, les deux hommes multiplient les manoeuvres abusives, allant jusqu'à instrumentaliser un syndicaliste pour justifier leurs accusations. La littérature elle-même semble menacée. Face à cette hostilité, Jean poursuit son travail auprès de ses patients et trouve refuge dans la philosophie. Il découvre peu à peu les dérives d'un système de santé privé désormais dominé par les intérêts financiers, où la rentabilité prime sur le soin. Le roman révèle alors des pratiques aussi déloyales qu'inédites. Dans un ultime brouillage entre réel et fiction, le docteur Trente Trois devient lui-même narrateur, laissant le lecteur s'interroger : où se situe la vérité ?