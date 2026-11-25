L'ex commissaire Jules Fennec tout juste retraité, organise sa nouvelle vie lorsque ses anciens collègues l'informent du passage d'un jeune homme qui semble le chercher au commissariat. Que lui veut ce jeune homme insistant dont l'apparence lui semble étrangement familière ? Jules découvre que Julian a été impliqué dans la disparition de Lucile et Gaëtan, un couple de lycéens qui s'est volatilisé, il y a quatre ans. Lorsque Lucile réapparait seule par surprise, elle prétend n'être jamais partie avec Gaëtan. Que s'est-il vraiment passé à l'époque ? Dans l'ombre de l'affaire, des rapaces rodent, il y a beaucoup à gagner et à perdre. Julian est devenu une cible à abattre. Jules Fennec va devoir résoudre l'affaire des disparus d'Aix, et ce qu'il découvrira dépassera tout ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer de toute sa carrière. "Une seule place au soleil" est la troisième enquête du commissaire Fennec après "Les amis de l'ombre" et "La femme en robe rouge" publiés chez Hugo Stern.