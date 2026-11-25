Celle qu'on appelle encore parfois "la petite Suzanne" , rencontre Martin, le jour de son entrée au collège à Paimpol. Si elle trouve en lui un ami fidèle, tout en s'interrogeant parfois sur ses sentiments, le jeune homme sait déjà qu'elle est pour lui bien plus qu'une camarade de classe. Le collège terminé, Suzanne et Martin restent proches, bien que leurs chemins se séparent. Issu d'une famille de pêcheurs, Martin décide d'être pâtissier. Suzanne, fille de Cécile, libraire, et Jérémy, professeur, poursuit ses études et envisage de devenir peintre. Tout ce qui parait les séparer finira-t-il par les réunir ?