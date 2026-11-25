Guide pratique de psychogénéalogie, 10 étapes, 10 vidéos, 100 réponses. Seul, vous avancez, avec nous vous irez plus vite et plus loin. Encore un livre sur la psychogénéalogie ? Oui... mais celui-ci pourrait bien être le plus utile. Pensé comme un guide pratique, il vous accompagne pas à pas dans un univers souvent jugé complexe, en le rendant concret, accessible et directement applicable. A partir de plus de 100 questions issues du terrain, vous trouverez des réponses claires pour construire votre arbre psychogénéalogique, comprendre les transmissions familiales et commencer à donner du sens à votre histoire. En complément, des QR codes et des ressources en ligne vous ouvrent l'accès à des vidéos, des exemples et des approfondissements, pour un apprentissage vivant et progressif. Bref, voici un ouvrage pour ne pas rester dans la théorie mais entrer réellement dans l'expérience, pour apprendre, explorer et se transformer.